توريد 21 ألف طن أرز شعير في كفر الشيخ

أكد عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أن عمليات استلام الأرز الشعير من المزارعين على مستوى المحافظة تتواصل خلال موسم التوريد الحالي.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان له، أن إجمالي الكميات الموردة لمنافذ التوريد والمضارب على مستوى المحافظة منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغت 21041 طنًا و110 كجم، مع تواصل عمليات التوريد علي مدار اليوم لتحقيق الكمية المستهدفة البالغة 244 ألف طن أرز شعير بواقع طن أرز عن كل فدان من المساحات الزراعية التي تم زراعتها هذا العام على مستوى المحافظة بمحصول الأرز.

حلول فورية لمشكلات التوريد

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة استلام المحصول من المزارعين بتلك المواقع والمضارب والهناجر خلال موسم التوريد الحالية لحل أي مشكلات قد تواجه عمليات التوريد داخل هذه المنافذ.

متابعة استلام المحصول

وأوضح مساعد وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة استلام المحصول من المزارعين بتلك المواقع والمضارب والهناجر خلال موسم التوريد الحالية لحل أى مشكلات قد تواجه عمليات التوريد داخل هذه المنافذ.