سعر شيكارة الدقيق اليوم.. استقرار في أسعاره وزيادة الإقبال على شرائه

استقر سعر شيكارة الدقيق اليوم الجمعة، ولم يشهد أي زيادة في السعر، على الرغم من زيادة الإقبال على شراء الدقيق بسبب زيادة احتياجات الأمهات من الدقيق لاستخدامه في صنع المعجنات والخبز لأبنائهم خلال فترة الدراسة، في ظل استمرار عمل المطاحن بالقمح المحلي الذي قامت الحكومة بتخزينه من موسم القمح الماضي ليكفي احتياجات المواطنين.

وتمكنت الحكومة من محو الخوف من قلوب المصريين، الذين كانوا يخشون ارتفاع سعر شيكارة الدقيق بشكل جنوني، إثر توقف استيراد القمح من الخارج جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنّ مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من القمح والدقيق لفترة طويلة.

سعر طن الدقيق اليوم في مصر

وقال طاهر محمد، أحد تجار الجملة، لـ«الوطن» أنّ هناك استقراراً ملحوظاً في أسعار الدقيق، موضحاً أنّ هناك نوعين من الدقيق لكل منهما سعر مختلف كالتالي:

1- سعر طن الدقيق «بروتين 27» بلغ 13600 جنيه.

2- سعر طن الدقيق «بروتين 24» بلغ 13400 جنيه.

سعر كيلو الدقيق اليوم في مصر

وأوضح «طاهر»، أنّ سعر كيلو الدقيق اليوم في مصر، لا يزال مستقراً ويتراوح بين 14 إلى 20 جنيهاً للكيلو الواحد المعبأ حسب نوع الشركة ونوع الدقيق، لافتاً إلى أنّ سعر المستهلك في السوق المحلي يختلف اختلافاً طفيفاً من شركة لأخرى وحسب النوع والجودة، بينما يتراوح سعر كيلو الدقيق السايب بين 10 إلى 13 جنيهاً.

سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم

وأفاد بأنّ سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم الجمعة، يتراوح بين 600 إلى 680 جنيهاً حسب النوع، والشركة المنتجة، بينما تراوح سعر شيكارة الدقيق 25 كيلو اليوم من 300 إلى 340 جنيهاً.

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

وفيما يخص سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم، فإنّ استخراج 72% بلغ سعر الكيلو الواحد منه 10 جنيهات فقط، بينما بلغ سعر طن الدقيق استخراج 72% اليوم 10 آلاف جنيه.

إقبال على شراء الدقيق

وأشار «طاهر»، إلى أنّ الإقبال على شراء الدقيق بمختلف أنواعه سواء السايب أو المعبأ ازداد كثيراً بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، موضحاً أنّ الأمهات يحرصن على إعداد الكيك والمخبوزات وأحياناً «الفينو» لأبنائهم في المنزل بدلاً من شرائهم من المخابز بقصد التوفير أو النظافة.