التموين عن ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر: الفينو بـ75 قرشا والسياحي بجنيه

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدخلت بشكل حاسم لحل أزمة ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر في الأسواق المحلية.

أوزان وأسعار الفينو

وأضاف: «المخابز السياحية التي تعمل في العيش الحر والفينو يمكن أن تحصل على الدقيق الحر السياحي من وزارة التموين بسعر 10 آلاف جنيه للطن».

وواصل: «في حال حصول المخابز السياحية على الدقيق السياحي من وزارة التموين نلزم هذه المخابز بأن يكون العيش الحر السياحي وزن 75 جراما بجنيه واحد، ووزن رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشا ورغيف الفينو 60 جراما بجنيه واحد».

حصول الجهات الخاصة للأقماح

وتابع «كمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أي جهة في القطاع الخاص تعمل في الأقماح المحلية يمكن أن تحصل على القمح من الحكومة وتتقدم بطلب لهيئة السلع التموينية ويحدد استخدامات الأقماح والكميات التي يرغب في الحصول عليها مقابل سعر 8700 جنيه للطن اعتبارا من اليوم، والبت في الطلب خلال 72 ساعة من جانب هيئة السلع التموينية.

وأوضح أن الشروط تتمثل في تحديد استخدام خاصة في الصناعات الغذائية، وتحديد الكميات التي يستهدفها، ويقدم طلبه لهيئة السلع التموينية وخلال 72 ساعة بحد أقصى سيتم البت في الطلب، والوفاء بالكميات المطلوبة.

ولفت إلى الهدف من هذا القرار إتاحة الأقماح في الأسواق المحلية بما يحدث استقرار في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

واختتم: «بعض المصانع التي تعمل في صناعة المكرونة كان لديها مشكلة في تدبير الدقيق الفاخر، وتدخلت وزارة التموين وتم إتاحة الدقيق الفاخر ويمكن أن تحصل عليه المصانع من الوزارة بسعر 10 آلاف جنيه لسعر طن الدقيق الفاخر».