ثبات سعر كيلو الدقيق في التموين عند 10 جنيهات.. والوزارة: لا نية للزيادة
كتب:
وفاء الصعيدي
11:53 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022
الدقيق - صورة أرشيفية
نفى مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر الدقيق بمنافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، بسبب الارتفاع العالمي في سعر طن القمح، مؤكدا ثبات سعر كيلو الدقيق الذي تطرحه الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون إقرار أية زيادة عليه، وذلك بسبب توافر مخزون استراتيجي من القمح فضلا عن زيادة المخزون المتوقع بسبب موسم حصاد القمح.
سعر كيلو الدقيق في التموين
ويشهد سعر كيلو الدقيق في التموين ثباتا عند سعر 10 جنيهات للكيس المعبأ والذي يزن 1 كيلو جرام، حيث تضخ شركة مطاحن شمال القاهرة أكياس الدقيق المعبأة والتي تحمل اسم «دقيق الكوثر»، في منافذ التموين وفي فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع المحافظات لجميع المواطنين بنفس السعر سواء لحاملي بطاقة التموين أو لغير الحاملين للبطاقة.
ويعد الدقيق سلعة غير أساسية في قائمة السلع التموينية، حيث يشتريه المواطن اختياريا بباقي مبلغ الدعم المخصص له، في حين تأتي سلع «الزيت والسكر والأرز»، هي السلع الأساسية الإجبارية التي تصرف على بطاقة التموين بناء على حصة كل بطاقة طبقا لعدد الأفراد المدرجين عليها.
أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022
- - سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.
- - أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيهات.
- - مكرونة 400 جرام 4 جنيهات.
- - مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات.
- - مكرونة 800 جرام 8 جنيهات.
- - عدس مجروش 500 جرام بسعر 11 جنيها.
- - فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.
- - مسلي صناعي 800 جرام بسعر 24 جنيهًا.
- - شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات.
- - صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه.
- - جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 6 جنيهات.
- - جبنة تتراباك 500 جرام 11 جنيهًا.
- - مسحوق أتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.
- - مسحوق عادي يدوي 800 جرام 10.50 جنيه.
- - صابون غسيل 125 جرام 2.25 جنيه.
- - صابون تواليت 125جرام 5.50 جنيه.
- - حليب جاف 125 جرام 17 جنيهًا.
- - خل 5% 900 مللي بسعر 4.25 جنيه.
- - زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.
- - زيت خليط 800 مللي لتر 20 جنيهًا.
- - كیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1 جنيه.
- - بار حلاوة طحينية ساده 40 جرام بسعر جنيهان.
- - كیس سايل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهان.
- - بسكويت يويوز ساده 1 جنيه.
- - بسكويت يويوز ويفر أنواع جنيهان.
- - بسكويت تومور أنواع 3 جنيهات.
- - بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.