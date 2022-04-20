ثبات سعر كيلو الدقيق في التموين عند 10 جنيهات.. والوزارة: لا نية للزيادة

نفى مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر الدقيق بمنافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، بسبب الارتفاع العالمي في سعر طن القمح، مؤكدا ثبات سعر كيلو الدقيق الذي تطرحه الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون إقرار أية زيادة عليه، وذلك بسبب توافر مخزون استراتيجي من القمح فضلا عن زيادة المخزون المتوقع بسبب موسم حصاد القمح.

سعر كيلو الدقيق في التموين

ويشهد سعر كيلو الدقيق في التموين ثباتا عند سعر 10 جنيهات للكيس المعبأ والذي يزن 1 كيلو جرام، حيث تضخ شركة مطاحن شمال القاهرة أكياس الدقيق المعبأة والتي تحمل اسم «دقيق الكوثر»، في منافذ التموين وفي فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع المحافظات لجميع المواطنين بنفس السعر سواء لحاملي بطاقة التموين أو لغير الحاملين للبطاقة.

ويعد الدقيق سلعة غير أساسية في قائمة السلع التموينية، حيث يشتريه المواطن اختياريا بباقي مبلغ الدعم المخصص له، في حين تأتي سلع «الزيت والسكر والأرز»، هي السلع الأساسية الإجبارية التي تصرف على بطاقة التموين بناء على حصة كل بطاقة طبقا لعدد الأفراد المدرجين عليها.

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2022