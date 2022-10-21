5 أماكن مجانية متاحة بعد تحسن الطقس في الإسكندرية: «اتفسح ببلاش»

تحسنت الأجواء في الإسكندرية مع غروب اليوم الجمعة، عما كان عليه الوضع خلال صباح اليوم من هطول أمطار، الأمر الذي يتبعه رغبة أبناء المدينة الساحلية أو الوافدين إليها لقضاء يوم ممتع بأقل تكلفة ممكنة استغلالا لهذا التحسن والأجواء الخريفية المميزة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 5 أماكن للخروجات والتنزه في الإسكندرية مجانية يمكن الذهاب إليها في الإجازة الأسبوعية عبر مجموعات أسرية أو أصدقاء بعد تحسن طقس الإسكندرية الملحوظ.

شاطئان مجانيان في الإسكندرية

تعد شواطئ الإسكندرية المجانية، أولى الأماكن التي يرغب فيها المواطنون للتنزه بها في الإجازة، لذا فالإسكندرية تضم شاطئين مجانيين متاحين لجميع الفئات، وهما شاطئ المندرة المجاني شرقا، وشاطئ الأنفوشي غربا.

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإسكندرية تضم شاطئين مجانيين هم المندرة والانفوشي متاحان أمام الجميع دون أي رسوم، لافتا إلى استمرار فتحهما خلال الشتاء ماعدا النوات وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أبرزهم بير مسعود.. 3 مناطق عامة مجانية في الإسكندرية

في ذات السياق، أكد محمد سيد، المرشد السياحي بالإسكندرية، أن عروس البحر تضم أماكن كثيرة كمتنزهات وخروجات مجانية مثل الحدائق العامة، إلا أن هناك 3 مناطق مميزة للغاية مجانية للمواطنين.

وأضاف «سيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مناطق التنزه المجانية في الإسكندرية الشهيرة تبدأ بمنطقة «بير مسعود» شرقا حيث ممشى وباعة الطعام والألعاب، إضافة إلى رؤية البحر المميزة.

وأشار إلى أنه على ذات النهج يوجد مكانان آخران، أولهما وسط الإسكندرية حيث ممشى «كامب شيزار إلى الشاطبي» على كورنيش الإسكندرية، ومنطقة قلعة قايتباي في بحري غرب الإسكندرية، مؤكدا أنها أماكن مفتوحة مجانية ويتوفر بها كل سبل التنزه من مأكولات وألعاب.