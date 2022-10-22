انتعاشة في الرحلات البحرية بالغردقة لاستقرار الطقس.. غطس ودلافين (صور)

رغم الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في عدد من محافظات الجمهورية، إلا أن طقس الغردقة تميز بالاستقرار وسطوع أشعة الشمس، ما ساعد على إقبال السائحين على الرحلات البحرية لمشاهدة الدلافين وهو تلعب وتمرح على الشواطئ والتقاط الصور التذكارية لها.

رحلات بحرية

وأوضح أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، لـ«الوطن»، أن السياح أقبلوا على الرحلات البحرية لمشاهدة الدلافين شمال شواطئ الغردقة وهي تمرح وتسبح في مجموعات، والتقطوا صورا تذكارية لها.

مشاهدة الدلافين

وأضاف، أن الغردقة تشهد طقسا مستقرا، حيث سطوع الشمس طوال النهار، واعتدال درجة الحرارة، ما ساعد في تنظيم الرحلات البحرية بعشرات المراكب التي أبحرت إلى الجزر البحرية والمحميات الطبيعية، لمشاهدة الدلافين والكائنات البحرية النادرة والشعاب المرجانية.

14 نوعا من الدلافين

وأشار الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن استقرار الطقس بالغردقة انعكس على نشاط الرحلات البحرية وظهور الدلافين بالشواطئ وهي في حالة لعب ومرح.

وذكر مدير المحميات الطبيعية لـ«الوطن»، أن مياه البحر الأحمر تضم أكثر من 14 نوعا من الدلافين، أشهرها الدلافين الدوار وذو الأنف الزجاجي، والتي تتواجد بكثرة في شواطئ الغردقة، ويأتي إليها السياح خصيصاً لمداعبتها وممارسة هوايتهم المفضلة في الغطس والسباحة.