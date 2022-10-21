بعد سقوط أمطار وكرات ثلج بالبحر الأحمر.. حالة الطقس في الغردقة اليوم

تشهد الغردقة اليوم حالة من استقرار الطقس، في ظل سطوع الشمس مع درجة حرارة بلغت 29 مئوية، وسط نشاط ملحوظ في الرحلات البحرية وإقبال السائحين على الشواطئ، وذلك عكس ما شهدته مدينة رأس غارب ومنطقة رأس شقير شمال محافظة البحر الأحمر في الساعات القليلة الماضية، من تساقط أمطار غزيرة ورعد وكرات ثلج وأحوال جوية غير مستقرة.

الأحوال الجوية في الغردقة

َوقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن استقرار طقس اليوم الجمعة، ساعد على نشاط الرحلات البحرية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب، خاصة على رحلات الغطس في أعماق البحر.

رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول المتوقعة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية.

واستعدت محافظة البحر الأحمر بعدد من السدود والبحيرات الصناعية والبرابخ ونشر تحذيرات للمواطنين عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على «فيس بوك»، وذلك في حالة سقوط أمطار.