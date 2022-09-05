وزير التعليم يوجه بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي مع بدء العام الجديد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعلىم والتعلىم الفني، أنه سيتم تفعيل لائحة الانضباط المدرسي مع بداية العام الدراسي 2022/2023، مشيرا إلى أنه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم والاهتمام بكرامته وهيبته، وأن الوزارة تعمل على إعداد لائحة انضباط لتطبيقها مع بدء الدراسة.

لائحة الانضباط المدرسي.. إعلانها قبل الدراسة

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن لائحة الانضباط المدرسي قبل بدء العام الدراسي 2022/2023، مضيفا أنه سيتم تفعيل دور الأنشطة المدرسية للطلاب في المدارس، وأنه سيتم تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز التعلىمات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022 /2023 والتي جاءت كالتالي:

- الأكاديمية المهنية للمعلمين ستقوم بتدريب المعلمين على مجموعة من البرامج المتنوعة الهادفة.

- الحصول على رخصة المزاولة شرط ممارسة مهنة التدريس.

- دمج القنوات التعلىمية «مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3» مع البرنامج الدراسي.

عودة الأنشطة الدراسية

- عودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.

- خطة لزيادة مدارس النيل خلال المرحلة المقبلة.

- التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية.

- تنفيذ أنشطة «التوكاتسو»، في جميع المدارس التي تطبق المنهج المصري الجديد.