تفاصيل أكبر حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بحركة التنقلات، بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات، وتجديد تكليف البعض، وتصعيد البعض الآخر ممن شملهم القرار.

تفاصيل حركة تنقلات مديرين ووكلاء الإدارات التعليمية في بني سويف

وبحسب المذكرة، التي عرضها محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التعليم، فقد تمت الموافقة على استمرار تكليف كل من أحمد محمد عزت، مديراً عاماً لإدارة بني سويف، وعصام خالد عبدالعزيز، مديراً لإدارة إهناسيا، وعصام عبدالحليم أبو عرب، مديراَ لإدارة سمسطا، وناصر محمد أبوبكر، وكيلا لإدارة الواسطى، وأحمد طه سرور، وكيلاً لإدارة ببا .

نبيلة فتحي مديراً لادارة ناصر التعليمية وحميد للواسطى

كما شملت المذكرة نقل نبيلة فتحي سيد، من مدير إدارة الفشن للعمل مديراً لإدارة تعليم ناصر، ونبيل محمد حسن مدير إدارة ببا، للعمل مديرا لإدارة الواسطى، وتكليف كمال كامل، أمين مدير إدارة الواسطى للعمل وكيلا لإدارة ناصر، وخالد عبد العظيم دياب وكيل إدارة إهناسيا والمنتدب وكيلا لإدارة سمسطا للعمل وكيلا لإهناسيا، وخالد عبد المحسن كامل وكيل إدارة الفشن للعمل وكيلا لإدارة سمسطا، ونادي محمد حسين وكيل إدارة ناصر للعمل وكيلا لإدارة الفشن، وأيمن أحمد محمد كامل مدير إدارة ناصر للعمل بديوان المديرية، وائل صلاح ياسين وكيل إدارة إهناسيا للعمل مديرا للاتصال السياسى بديوان المديرية.

محمد عاشور مديرا لإدارة ببا وحاتم اسماعيل لإدارة الفشن

كما شملت الحركة تكليف : محمد محمد عاشور وكيل إدارة بني سويف للعمل "مديراً عاماً " لإدارة ببا، و حاتم إسماعيل محمد مدير مدرسة منشأة عمرو الإعدادية بالفشن، للعمل مديرا لإدارة الفشن ، وسعيد علي عبدالله مدير إدارة الاتصال السياسى بالمديرية للعمل وكيلا لإدارة تعليم بني سويف.

وطالب محافظ بني سويف ممن شملتهم الحركة بضرورة بذل قصارى الجهد للدفع بجهود الدولة في مجال تطوير العملية التعليمية، مؤكدا على أنه على ثقة كبيرة في أن تكون حركة التنقلات الجديدة دعما للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء بشكل مستمر، وأنه يجب أن تتضمن منظومة العمل التحرك الميداني المكثف للوقوف على مستوى الخدمة على أرض الواقع ، وسرعة التعامل مع التحديات والمشكلات القائمة أو الطارئة.