الصحة تطلق 51 قافلة طبية بالتعاون مع «حياة كريمة» حتى نهاية أكتوبر

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم وتطوير الريف المصري والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها، الجانب الصحي، حيث تعمل المبادرة على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المحافظات المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية الشاملة للمواطنين.

6 قوافل طبية في يومي 22 و23 أكتوبر

ومن المقرر إطلاق عدد 51 قافلة طبية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون بين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووزارة الصحة والسكان، وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة، وتتوجه هذه القوافل إلى المحافظات الحدودية والقرى والنجوع الأكثر احتياجا والنائية، وذلك وفقا لما أعلنته الوزارة في إحدى بيانتها.

ومن المقرر وفقا لبيان الوزارة، أن يتم إطلاق 6 القوافل طبية تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مناطق السبعين مركز طامية، محافظة الفيوم، وأم القصور مركز منفلوط، محافظة أسيوط، والحرية 3 مركز الفشن محافظة بني سويف، والبكاتوش مركز قلين، محافظة كفر الشيخ، وميت العطار مركز بنها، محافظة القليوبية، والطوالب مركز طهطا، محافظة سوهاج، خلال يومي 22 و23 من أكتوبر الجاري.

تخصصات قوافل حياة كريمة الطبية

وفي يومي 23 و 24 من الشهر الجاري، ستطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» 4 قوافل طبية في المحافظات المختلفة، وهم: بنجر 5 مركز برج العرب، محافظة الإسكندرية، وتوشكى مركز نصر النوبة، محافظة أسوان، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، والكفاح، مركز الفرافرة، محافظة الوادي الجديد.

وتضم هذه القوافل الطبية عدد من التخصصات المختلفة، بحيث يتم توفير الرعاية الصحية الشاملة للأهالي، كتخصصات الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.