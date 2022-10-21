«حياة كريمة» تجهز مشغلا كاملا بالمعدات والآلات لتدريب الفتيات والسيدات

تهدف مبادرة حياة كريمة إلى بناء الإنسان المصري في الجوانب كافة، وهي ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان في العيش بحياة كريمة، وذكر الدكتور أحمد شعيب منسق المبادرة الرئاسية بمحافظة البحيرة، أن المبادرة تعمل على توفير فرص عمل، بينها إتاحة مشغل للسيدات المعيلات في مدينة 6 أكتوبر.

أحدث الأجهزة والمعدات

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا أكد فيه منسق المبادرة تجهيز المشغل على أحدث الأجهزة من ماكينات خياطة ومقصات كهربائية وكل ما يلزم.

وأشار، إلى أن السيدات سيحصلن على استفادة مباشرة من حيث التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل وخبرة: «هناك استفادة غير مباشرة أيضا، من حيث التأهيل لسوق العمل وإمداد المصانع بأيدٍ متدربة».

الإنسان على أجندة «حياة كريمة»

وشدد على أن «حياة كريمة» لا تقتصر على البناء ولكن الجانب الإنساني مهم جدا، فيما أكد رؤوف حسن متطوع بالمبادرة في مدينة 6 أكتوبر، أن المشغل يدعم الأسر المنتجة ويتدرب المعيلات على حرفة الخياطة أو التفصيل أو التطريز وهو ما سيساعدها على العمل في المركز أو إحدى مصانع الملابس.

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على توفير حياة كريمة لكل إنسان في مصر، حيث يتم تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع وتمس كل إنسان مصري في مناطق مختلفة ومترامية بعيدة عن القاهرة.

وأشار عيد الأسيوطي مسئول التدريب بمشروع المشغل، إلى إعداد برنامجا مكثفا مدته 3 أشهر، لتخريج 50 متدربًا، حيث تكون البداية بمحاضرات نظرية لتعريف المتدرب بأنواع الماكينات، ثم التدريب العملي على مراحل متعددة، بعدها يتم توفير فرص عمل.