120 ألف شقة سنويا للأكثر احتياجا.. «حياة كريمة» تواصل القضاء على الفقر في الريف (صور)

شهد عام 2019 تدشين المشروع القومي «حياة كريمة» والتي تعد أحد أهم المشروعات التنموية في مصر، مستهدفا تنمية الريف المصري وتحسين الخدمات من أجل التخفيف عن المواطن والقضاء على الفقر.

وعملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تحقيق الهدف المنشود بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وهو ما انعكس على سرعة إنجاز العديد من الخدمات المختلفة.

وشهدت العديد من القرى الخاضعة لخطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إنشاء الكثير من المشروعات المختلفة التي من شأنها توفير حياة كريمة للأهالي، ففي عامي 2020- 2019، جرى تخصيص مبلغ 3.37 مليار جنيه استثمارات للمبادرة، تجلت في تنفيذ 1100 فصل دراسي استفاد منهم 44 ألف تلميذ، فضلا عن ضخ 11 مليون جنيه من أجل تنفيذ تدريبات مهنية وحرفية للأهالي ضمن محاور التمكين الاقتصادي، وفقا لما ورد في بيانات صادرة عن المؤسسة.

تركيب أسقف لـ16 ألف منزل

وفي سبيل القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة للمواطنين، اضطلعت المبادرة الرئاسية خلال هذه الفترة بتركيب أسقف لـ16 ألف منزل، فضلا عن تمويل مشروعات ومنح قروض للأهالي من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي، بلغت تكلفتها 90 مليون جنيه.

وقد بلغ عدد المستفدين من مشروعات المبادرة وقتها 1.8 مليون مواطن، وشهدت العديد من القرى التابعة للمبادرة تحسين شبكات الطرق وخدمة الإنارة، بلغ عددها 92.

تركيب 9400 وصلة صرف صحي

كما أولت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اهتماما بتوفير مياه شرب نظيفة للأهالي في الأماكن الأكثر احتياجا، فجاءت الإحصاءات توضح أنه خلال عامي 2020 - 2019، تم تركيب 9400 وصلة صرف صحي، ومياه شرب مجانا للمواطنين، أما عن الجانب الصحي، فقد استفاد 32 ألف مواطن أولى بالرعاية من الخدمات الطبية التي تقدمها المبادرة الرئاسية.

4.4 مليار جنيه استثمارات في مشروعات «حياة كريمة» خلال 2021- 2020

وفي عامي 2021 - 2020، جرى تخصيص 4.4 مليار جنيه للاستثمار في مشروعات «حياة كريمة» خلال هذه الفترة، فوفقا لبيانات المؤسسة، تم إنشاء 54 مركز شباب، و35 وحدة بيطرية، و925 فصلا دراسيا، و271 مشروع مياه شرب، و98 وحدة صحية.

ووفقا لبيانات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فتهتم المبادرة بالبعد الاجتماعي على مستوى خطة التنمية ويتلخص في: إنشاء 120 ألف وحدة سكن كريم سنويًا و14 ألف فصل و4 آلاف فصل ذكي متنقل وإنشاء 24 مستشفى و398 نقطة إسعاف مجهزة بـ1000 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 495 مركز شباب.

تطوير 3000 حضانة و1200 مدرسة تعليم مجتمعي

كما يجري العمل على إنشاء وتطوير 3000 حضانة و1200 مدرسة تعليم مجتمعي و1400 فصل محو أمية، فيما نفذت المبادرة 20 مرکز خدمات لمساعدة ذوي الهمم وتطوير 64 وحدة تضامن اجتماعي.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة البهنساوي، المنسق الإعلامي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لـ«الوطن» إن المبادرة تهتم بتحسين أوضاع المواطنين ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن على المستوى التوعوي، موضحة أنّ المبادرة تهتم بزيادة الفاعليات التثقيفية ما يسهم في تثقيف قطاعات واسعة من النشء والشباب الذين يشكلون نواة المستقبل.

وأشارت «البهنساوي»، إلى أنّ مبادرة «أنت الحياة» الذي أطلقتها المبادرة بالتعاون مع العديد من الجهات وهي فاعلية توعوية تثقيفية تهتم بالمرأة والطفل والنشء والشباب، تأتي في إطار تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري.