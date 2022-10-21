الكشف الطبي على 949 مواطنا في قافلة ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة بمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة حياة كريمة في قنا

وأوضح محافظ قنا أن القافلة الطبية نجحت في توقيع الكشف الطبي على 949 مواطنا في 6 تخصصات طبية، بواقع 408 حالات طب أطفال، و167 أمراض باطنة، و161 أمراض جلدية وتناسلية، و109 جراحة عامة، و61 أمراض نساء وتوليد، و43 حالة تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 120 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪إجراء عمليات جراحية

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، فإنه يوجد صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والقافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 89 مواطنا.