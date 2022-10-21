سميرة أحمد لـ«الوطن»: إنجازات السيسي في كل مكان.. وبدعي له من قلبي

علقت الفنانة سميرة أحمد، على تصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا من كل قلبي بدعي للرئيس عبدالفتاح السيسي، طول الوقت، وكتر خيره في كل حاجة عملها للبلد وبيتحملها، والحمد لله جعل مصر صورتها حلوة، وساعد ناس كتير، وإنجازاته في كل مكان في البلد».

وأضافت سميرة أحمد: «الرئيس السيسي، كرمني مع الأمهات المثاليات خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، وهذا التكريم له مكانة عظيمة عندي لدرجة أني وضعت التكريم بجواري في غرفتي، وأتذكر يومها كنت بجري للصعود على المسرح والكل لاحظ استعجالي، كنت بجري عشان أسلم عليه، وكانت سعادتي لا توصف».

هاشتاج "معاك يا سيسي".. تريند «تويتر»

وتصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ أعرب المغردون عن دعمهم لرئيس الجمهورية، في ظل الإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.