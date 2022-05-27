سميرة أحمد تهدي تكريمها بالمهرجان الكاثوليكي لسمير صبري: أقل حاجة أقدمهاله

يقام حاليا حفل ختام مهرجان الكاثوليكي للسينما، بحضور عدد من نجوم الفن أحمد سلامة، حنان مطاوع ، بشري، عمرو سلامة.

وقالت الفنانة بشري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بوجودها في لجنة التحكيم في الدورة 70 من المهرجان، وأن هذه الدورة كانت مميزة وتضم مجموعة من نجوم الفن.

سميرة أحمد تحصل على جائزة الريادة الفنية

وحصلت الفنانة سميرة أحمد على جائزة الريادة الفنية، وذلك على هامش حفل ختام المركز الكاثوليكي للسينما.

وقالت سميرة احمد إنها تعتذر لعدم حضور حفل الافتتاح، وذلك لرحيل صديقها المقرب سمير صبري، موضحة: «مكنتش هقدر أطلع المسرح وهو مش معايا وأهدي جائزتي لسمير صبري ودي أقل حاجة أقدر أقدمها».

وحصلت كل من حنان سليمان وجميلة عوض على شهادة الإبداع عن فيلم المحكمةن وحصل فتحي عبد الوهاب على شهادة الإبداع الفني ولكنه اعتذر عن الحضور، وحصلت مي الغيطي على شهادة الإبداع عن فيلم ريتسا واعتذرت عن الحضور بسبب تواجدها خارج مصر وتسلمها بالنيابة عنها والدها محمد الغيطي.

كلمة حنان مطاوع

وحصلت على جائزة أفضل ممثلة حنان مطاوع عن دورها في فيلم «قابل للكسر» وقالت حنان: «المركز الكاثوليكي له مكانة كبير عندي لأن أول جائزة أخدتها في حياتي كانت من المركز الكاثوليكي عن فيلم عزيز على قلبي وهو قص ولزق، وأشكر أحمد رشوان مخرج الفيلم لأنه مؤمن بالفن ومخدش فيه فلوس ورشوان دفع فيه فلوسه وفلوس عربيته ومصدقة في الفن وبحب الفن جدا».

وجائزة أحسن ممثل حصل عليها ماجد الكدواني عن دوره بفيلم «بره المنهج»، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني مايان السيد.

وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني محمد سلام عن فيلم للإيجار، وحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية إسلام صبري عن فيلم «للإيجار».

وجائزة أحسن تصوير حصل عليها مارك عوني عن فيلم «ريتسا»، وجائزة أحسن مونتاج حصل عليها أحمد يسري عن فيلم برة المنهج، وعن جائزة أحسن ديكور حصل عليها علي حسام علي عن فيلم "بره المنهج، واعتذر عن الحضور، وجائزة أحسن سيناريو حصل عليها إسلام السيد بلال عن فيلم للإيجار.

أفضل فيلم بالمهرجان الكاثوليكي

وجائزة أحسن إخراج حصل عليها عمرو سلامة عن فيلم بره المنهج، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها خالد الصاوي عن فيلم للإيجار وجائزة أفضل فيلم سينمائي حصل عليها فيلم بره المنهج