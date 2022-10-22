علاء السبع: ننتظر اللائحة التنفيذية لقانون «سيارات المصريين بالخارج»

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، إن تأثير قرار مجلس النواب بشأن استيراد السيارات للمصريين بالخارج على السوق المحلي، يظهر بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

استيراد سيارات المصريين بالخارج

ومن جانبها، أوضحت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، في تصريح تلفزيوني، أن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج من الجمارك هدفه ضبط نظرية العرض والطلب في سوق السيارات المحلي، بعدما كان يعاني من ارتفاع أسعار السيارت والجمارك.

كما أشارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج، جاء استجابة لطلباتهم في الوقت الذي تهتم به الدولة المصرية بالجمهورية الجديدة بكل ما تتضمنه من معنى داخل وخارج الحدود، وفقا للمادة 88 من الدستور، التي تلزم الدولة بحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم.

استجابة لنداء المصريين بالخارج

وأكدت «علي»، خلال استضافتها ببرنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية في مصر دائما تحرص على الاستجابة لنداء المصريين بالخارج، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون مستحدث ومبتكر وخارج الصندوق، يوازن بين مصلحة الدولة والمصريين بالخارج.