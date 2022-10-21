«لغتنا كنز» فيديو لتشجيع أبناء المصريين بالخارج على تعلم اللغة العربية

«لغتنا عميقة جدا وغنية بمعاني ومشاعر كتير ممكن نكون عارفين إحساسها بس مش عارفين نعبر عنها بالكلام وده اللي بيخلي لغتنا مش زي أي لغة تانية، شاركونا في الكومنتات إيه الكلمات اللي ملهاش بديل في لغتنا مهما اتعلمتوا لغات تانية، لغتنا - كنز».. مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، كوصلة تشجيعية لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، لتعلم اللغة العربية، بهدف الحفاظ على الهوية.

أبناء المصريين بالخارج

وتناول مقطع الفيديو، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معنى مفهوم «ممتن» و«الرضا»، والتعريف بالمصطلحين، وربطهما بالثقافة العربية، بهدف تشجيع أبناء المصريين بالخارج، على الاطلاع ومعرفة ثقافة ومفاهيم وطنهم الأم مصر، وجعل أبناء المصريين بالخارج على صلة مستمرة مع لغتهم العربية.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

ويأتي هذا الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

يذكر أن مبادرة «اتكلم عربي»، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية من 6 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.

كما تعد مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.