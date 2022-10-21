عايدة رياض لـ«الوطن»: السيسي راجل بيحب بلده.. والتاريخ هيتكلم عنه على مر العصور

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بتصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، مبدية دعمها للرئيس.

وقالت عايدة رياض، في تصريحات لـ«الوطن»: «راضية جدا كمواطنة على كل حاجة عملها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا وراه ومستمرين معاه، ومدركين إنه ما يقوم به هو لصالح البلد، الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل نقلة كبيرة فعلا، من بيوت للشباب وطرق جديدة ومعاشات لكبار السن وكل هذا بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها جميع البلاد وليس مصر فقط».

وأضافت عايدة رياض: «التطوير حدث في مصر ليس في محافظة القاهرة فقط بل في كل المحافظات في الصعيد وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة وإطلاق حملة 100 مليون صحة، والاهتمام بالتعلم والمدارس التي تمت زيادتها».

واختتمت عايدة رياض قائلة: «أنا كمواطنة سعيدة جدا، وبرفع للرئيس السيسي القبعة أنه وصلنا لما نحن فيه الآن، راجل بيحب بلده وهيتكلم عنه التاريخ على مر العصور، كلنا ندعمه بقلوبنا وربنا يخليك لينا ولمصر ومن وقت ما مسك مصر وهو شغال دينمو لتطويرها، ربنا يبارك لنا فيه».

هاشتاج معاك يا سيسي

تصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ أعرب المغردون عن دعمهم لرئيس الجمهورية، والإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.