3 شائعات في حياة عايدة رياض قبل نيرة أشرف.. منها الزواج والديانة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، حول حقيقة اشتراك الفنانة عايدة رياض في عمل فني، مع نيرة أشرف قبل وفاتها، وفقا لما أعلن المخرج مؤمن نور، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك».

وشدد المخرج مؤمن نور، على أن الأخيرة كانت ستؤدي دور ابنة الفنانة في الفيلم، على حد زعمه، لكن عايدة رياض صرحت لـ«الوطن»، بأنّ هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنها لا تعرف هوية المخرج، ولا كانت تعلم اسم نيرة أشرف قبل وفاتها، موضحةً أنها تتواجد بدولة العراق وليست في مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، 3 شائعات في حياة عايدة رياض قبل هذه الشائعة.

الزواج من أحمد بدير

أكدت الفنانة عايدة رياض، أنها تعرضت لأكثر من شائعة خلال مشوارها الفني، لكن أكثر شائعة أزعجتها كانت زواجها من الفنان أحمد بدير، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، مشددة على أنها لم تتزوجه، لكن ما حدث أنها تعاونت معه في مسرحية استمرت 4 أعوام، وبعدها بعامين أو 3 أعوام شاركت معه في مسرحية أخرى، وبالتالي فقد تسبب طول فترة التعاون بينهما في الشائعات.

وردت عايدة رياض على هذه الشائعة بمزاح، مؤكدة أنها لم تتزوجه، مفسرةً ذلك بأنه «مش راجل شقي، وطبيعي مفيش حد مبيحبش في الدنيا الراجل الشقي».

شائعة الديانة

وفي أبريل 2020، أفصحت عايدة رياض عن ديانتها لأول مرة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها تعاني من شائعات كثيرة من الوفاة والمرض، موضحةً أنّها ليست مهتمة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، لكنها فوجئت بشخص يرسل لها صورتها وهو يمسك بها في السعودية.

وأكد هذا الشخص، أنه أدى عمرة من أجلها، ونشرها على فيسبوك، وهناك من انتحل شخصيتها وعلق على الصورة، ووجه الشكر لهذا الشخص، موضحةً أن هذا الشخص اندهش من هذا التصرف لأنها مسيحية، وبالتالي فإنها لم تقم بعمل العمرة، وهو ما دفعها إلى الاتصال بالدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر وطلبت منه التدخل.

خناقة عادل إمام ومحرم فؤاد

قالت الفنانة عايدة رياض، إن منشور رفض الإساءة للنبي الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لم يكن يتبع حسابها، لكن أحد الأشخاص انتحل شخصيتها، مشيرةً إلى أنها ظنت أن هذا الشخص حاول افتعال أزمة، واتصلت هاتفيًا بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأخبرته بالواقعة، وذلك، خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر قناة «DMC».

وسألتها الإعلامية إيمان الحصري، عن حقيقة نشوب شجار بين محرم فؤاد والزعيم عادل إمام بسبب غيرته عليها منه، وهو ما ردت عليه بالنفي القاطع، ووصفته بأنه «شائعة جديدة».