عايدة رياض تكشف حقيقة اشتراكها في عمل فني مع نيرة أشرف قبل وفاتها

كشفت الفنانة عايدة رياض، حقيقة اشتراكها في عمل فني، مع نيرة أشرف قبل وفاتها، حسبما أعلن المخرج مؤمن نور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرا إلى أن الأخيرة كانت ستؤدي دور ابنة الفنانة في الفيلم، على حد زعمه.

عايدة رياض توضح حقيقة اشتراكها في عمل فني مع نيرة أشرف

قالت عايدة رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأنها لا تعرف من هذا المخرج، ولا كانت تعلم اسم نيرة أشرف قبل وفاتها، مشيرة إلى أنها تتواجد بدولة العراق وليست في مصر.

نيرة كانت ستصبح نجمة كبيرة ولها مستقبل

كان المخرج مؤمن نور نشر منشورا قائلا: «الله يرحمها نيرة كانت ستصبح نجمة كبيرة ولها مستقبل، مضيفا أنه اصطحبها للفنانة عايدة رياض التي فوجئت بالتشابه الكبير في ملامحها معها، وقالت له يخرب بيتك أنت جايب لي واحدة نسخة مني وأنا صغيرة».

نيرة كانت سعيدة بهذا الكلام وعبرت عن فرحتها بمشاعر طفولية

وأضاف: «نيرة أشرف كانت سعيدة بهذا الكلام، وعبرت عن فرحتها بمشاعر طفولية»، مشيرا إلى أنه وعدها بأنه سيجعلها من أهم مشاهير مواقع التواصل، وأنها ستكون نجمة تلهث وراءها الفضائيات والصحف لعمل مقابلات معها.