مدير تشجير شرم الشيخ: زرعنا 10 آلاف نخلة وحديقة مركزية على مساحة 40 فدانا

قال محمد السكري، المدير التنفيذي لأعمال التشجير بمدينة شرم الشيخ، إن الأعمال بدأت مند 9 أشهر برفع المساحات واختيار الأصناف الخاصة من النخيل والنباتات المزهرة المناسبة مع مناخ شرم الشيخ، لتظهر المدينة بالشكل المبهر طوال العام، لافتا إلى أن أعمال التشجير تمت بطول 30 كم بطريق السلام، وكذلك الميادين والطرق الموازية، وتمت زراعة 10 آلاف نخلة بشرم الشيخ بجانب الأزهار والنباتات المزهرة.

حديقة مركزية بشرم الشيخ

وأوضح «السكري» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت والمذاع على قناة «dmc»، أنه تم إنشاء حديقة مركزية على مساحة 40 فدانا بشرم الشيخ منها 110 آلاف متر زراعي، ويتم استخدام الري الأوتوماتيكي لمواكبة قمة المناخ التي تدعو لاستخدام أفضل أنواع الري والزراعات.

تطوير طريق السلام

ومن جانبه، أشار حمدي عبدالحميد، مدير إدارة النظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ، إلى أن طريق السلام والطريق الأوسط والدائري بالمدينة شهدوا حالة من التطوير تضمنت استخدام معدات خاصة، فضلا عن منطقتي السوق التجاري وممشى خليج نعمة.

معدات متطورة لرفع المخلفات

وأضاف «عبدالحميد» خلال لقاء تلفزيوني سابق أنه تمت الاستعانة بمعدات لرفع المخلفات بالمدينة عن طريق أحدث المكابس والمكانس، متابعا: «لدينا عمالة مدربة بشكل جيد، ونستخدم السيارات الكهربائية الصغيرة في تنظيف الأماكن الضيقة التي لا يمكن للمعدات الكبيرة دخلوها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية».