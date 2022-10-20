مدير «تجميل شرم الشيخ» يكشف آخر استعدادات COP 27.. «فيديو»

قال حمدي عبدالحميد مدير إدارة النظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ، إنّ أعمال تطوير شوارع السلام والطريق الأوسط والدائري بالمدينة كانت تحتاج إلى معدات من نوع خاص، وهناك معدات تم استخدامها لتطوير السوق التجاري وممشى خليج نعمة.

وأضاف عبدالحميد خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «تم الاستعانة بمعدات ترفع المخلفات عن طريق المكابس والمكانس، ولدينا قوة بشرية مدربة جيدًا، ونقوم بإدخال السيارات الكهربية الصغيرة في الأماكن الضيقة التي لا تدخل إليها معدات كبيرة.. معندناش حاجة شغالة بالمحروقات تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية».

المحافظ يتابع تنفيذ الأعمال على الأرض

وتابع مدير إدارة النظافة والتجميل بمدينة شرم الشيخ، أنّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتابع الأعمال التي تتم على الأرض: «هناك جزء من المعدات الكبيرة التي يمكنها تحقيق إنجازات مميزة، وسيخرج مؤتمر المناخ COP 27 بصورة تبهر العالم».

وأشار، إلى اختيار المعدات بمواصفات ومعايير خاصة حتى لا يتم استخدام السولار أو المحروقات، حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية بعد اعتماد مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء.

سيارات مختلفة لتجميل وتنظيف المدينة

وأضاف: «لدينا سيارات للكنس، وأخرى لغسل الأرصفة، وسيارات ترفع المخلفات عن طريق محطة وسيطة تستوعب 70 طنًا، ومكابس ترفع 20 طنًا، بالإضافة إلى جزء مميز وخاص بقاعة المؤتمرات والمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء، ولها مواصفات خاصة بالنسبة للمعدات والأفراد الموجودة، حتى نحقق خدمة تليق بالمدينة».