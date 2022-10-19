شرم الشيخ تنهي استعداداتها لاستضافة COP27.. و31 مشروعا جاهزة للافتتاح

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينة شرم الشيخ مستعدة لاستضافة قمة المناخ COP27 المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، حيث تحوّلت إلى أجمل عروس ودرّة المدن السياحية ليس في مصر فقط، بل في أفريقيا والشرق الأوسط.

موعد العرس العالمي

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ العرس العالمي الذي تنتظره مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل يبدأ في السادس من نوفمبر وحتى 18 من الشهر ذاته، مضيفا أنّ العرس العالمي هو أكبر عرس تستضيفه مدينة شرم الشيخ في تاريخها منذ تحريرها عام 1982.

وتابع أنّ تجهيزات الحدث العالمي تمت بأيدٍ مصرية، حيث تحققت معجزة جديدة على أرض سيناء، تمثلت في تطوير شرم الشيخ بالكامل وتحويلها إلى مدينة خضراء بـ31 مشروعا.

20 ألف عامل

وقال محافظ جنوب سيناء، إنّه في إطار الاستعداد لقمة المناخ نوفمبر 2022، جرى مضاعفة أعداد العمالة في مدينة شرم الشيخ لإنجاز 31 مشروعا في أقل من 6 أشهر، بإجمالي 20,000 عامل ومهندس من مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف فوده، أنّ الحدث العالمي cop 27 تأثير كبير على السياحة المصرية بصفة عامة وشرم الشيخ خاصة، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترويج لشرم الشيخ سياحيا من خلال هذا العرس العالمي، الذي يشارك فيه 40,000 مشارك من مختلف دول العالم.

100% نسبة تنفيذ المشروعات

وأكد اللواء خالد فودة، أنّ نسبة تنفيذ المشروعات في مدينة شرم الشيخ بلغت 100% في معظم المشروعات، وتقرر افتتاحها بالكامل قبل انطلاق القمة 27 للمناخ.