ضبط 48 طربة حشيش مع عصابة الاتجار في المخدرات بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط زعيم تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وإخفائهم الأموال التى يتم تحصيلها من نشاطهم الإجرامى من خلال غسلها وإصباغها بالصبغة الشرعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كأنها نتيجة أعمال مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافهم وأمكن ضبط زعيم التشكيل بدائرة قسم شرطة جمصة، وبحوزته (عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- سيارة- مجموعة من العقود والأوراق لعقارات والتى تم من خلالها إخفاء متحصلات نشاطهم الإجرامى).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (420٫000) أربعمائة وعشرون ألف جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.