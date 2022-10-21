ضبط خنجرين وأمبولات زيت حشيش وشيكولاته بالماريجوانا مع راكبين بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، أسلحة بيضاء وطلقات نارية ومنظار بحوزة راكب أجنبي من أصل مصري، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فرانكفورت، استوقف أشرف عبدالحميد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

ضبط خنجرين وسيف وطلقتين لسلاح ناري عيار 9 ملي

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، تلاحظ وجود ما يشتبه في أن يكون أسلحة بيضاء، وقام جورج ألفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف هاني محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط خنجرين وسيف ذي نصل حاد، وطلقتين لسلاح ناري عيار 9 ملي ونظارة ميدان، أفاد تقرير الرائد محمد قنصوة من إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتها، ويلزم لدخول نظارة الميدان تصريح من الأمن العام.

وأمر حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 223 لسنة 2022، ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

القبض على راكب أجنبي بحوزته مخدرات

وضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وآخر أجنبي من أصل عربي بحوزته أمبولات بها زيت الحشيش المخدر وشيكولاته مخلوطة بمخدر الماريجوانا، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمطار.