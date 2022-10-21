مصرع شاب وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم في أسيوط

لقي شاب مصرعه، وأصيب 5 أشخاص آخرين في حادث تصادم «تروسيكل وتوك توك» وقع اليوم الجمعة قبل كوبري كوم إنجاشه الجديد بمركز ديروط في أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم تروسيكل وتوك توك بمركز ديروط

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم عند كوبري كوم إنجاشه الجديد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين «تروسيكل وتوك توك» محمل بالركاب، ونتج عن الحادث وفاة محمد قاعود محمد، 15 عاما، وإصابة 5 أشخاص اخرين بجروح وكسور متفرقة بانحاء الجسم وجميعهم مقيمين قرية بويط، وتم تحويلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة ورفع والتحفظ على التوك توك والتروسيكل.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين

وفي سياق آخر أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث تصادم سيارتين وقع علي الطريق الدائري أمام بوابة جامعة أسيوط.