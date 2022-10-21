«رسالة شكر للرئيس».. مزارعو مصر: «بيشتغل بجد من أجل المواطن البسيط»

تصدر هاشتاج «رسالة شكر للرئيس»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، وعبر خلاله المغردون عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشادوا بحجم الإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.

وقال الحاج شعبان أبو يوسف، مزارع، في مقطع فيديو نشره عبر تويتر: «إنجازات الرئيس خلال السنوات اللى فاتت تقول إنه أول رئيس جمهورية يشتغل بجد من أجل المواطن البسيط، وإحنا مش عاوزين منه غير كده، وربنا يبارك لنا فيه، والإنجازات اللي قدمها لمصر ما شوفنهاش قبل كده من مشروعات وطرق وكباري، وبنقوله شكرا من قلوبنا».

«حياة كريمة» ودخول الغاز والمياه للقرى

وأضاف محمد زكي، مزارع: «كفاية علينا مشروع حياة كريمة اللي كان السبب في دخول الغاز والمياه والصرف لكل البيوت في القرى لأول مرة، غير والطرق والكباري، كل ده جديد علينا وأول مرة نشوفه، وبلدنا بتشهد مشروعات وإنشاءات جديدة».

وقال معاذ أحمد، مزارع: «شكرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مجهوده وسعيه لتقديم مبادرة حياة كريمة، ونقل مصر نقلة تاريخية، كلمه شكرا قليلة، بس بتعبر عن جزء من حب الشعب ليك يا ريس، والشعب مقدر اللي بيعمله وحاسس بحبه الحقيقي لينا وللبلد».