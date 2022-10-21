«رسالة شكر للرئيس» يسيطر على تويتر.. ومواطنون: «الإنجازات دي مشوفنهاش قبل كدة»

تصدر هاشتاج «رسالة شكر للرئيس»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، وعبر خلاله المغردون من المصريين عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأشادوا بحجم الإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.

وقالت الحاجة سعدية عبدالرحيم في فيديو متداول على تويتر: «ربنا يخليك يا ريس ويعينك وينصرك ويكرمك زي ما كرمتنا».

مواطنون: الرئيس بيشتغل بجد من أجل المواطن البسيط

وعلقت أحد المزارعات في فيديو على تويتر قائلا « إنجازات الرئيس خلال السنوات اللي فاتت تقول إنه بيشتغل بجد من أجل المواطن البسيط وإحنا مش عاوزين منه غير كده، وربنا يبارك لنا فيه، والإنجازات اللي قدمها لمصر مشوفنهاش قبل كدة من مشروعات وطرق وكباري».

مغردون: اللي بيحصل ده جديد علينا وأول مرة نشوفه

بينما قال خالد عياد، «مشروع حياة كريمة دخل القرى في مكان وبقى الغاز الطبيعي عندنا في البيوت لأول مرة وخطوط مياه الشرب والصرف والطرق والكباري، كل ده جديد علينا وأول مرة نشوفه، وبلدنا بتشهد انفتاح جديد على المشروعات والانشاءات الجديدة».

وقال الشاب يوسف مصطفى: «يا سيادة الرئيس احنا معاك في كل اللي بتعمله ودايما سند في ضهرك ومكملين اللي بتعمله من أجل مصر».