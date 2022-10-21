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«النقل» تناشد المواطنين بعدم اقتحام مزلقانات السكة الحديد: «سلامتك تهمنا»

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توفيق شعبان
08:25 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
أحد القطارات.. أرشيفية

أحد القطارات.. أرشيفية

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل، «سلامتك تهمنا» لتوعية الركاب والمواطنين بعدم ارتكاب السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة، ناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور.

وطالبت «النقل» المواطنين بالالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

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