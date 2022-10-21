منال سلامة: شكرا للرئيس.. مصر تشهد تطويرا وإنجازات غير مسبوقة

أعربت الفنانة منال سلامة، عن سعادتها بتصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، مؤكدة دعمها للرئيس.

وقالت منال سلامة، لـ «الوطن»: «سعيدة بما يحدث من تطوير لمصر في الوقت الحالي على يد الرئيس السيسي، وأتوجه له بالشكر على كل ما يقوم به من أجلنا، شاهدت بعيني عدة مدن جديدة، ما حدث ويحدث شيء رائع جدا، العاصمة الإدارية رائعة، المدن والكباري الجديدة مبهرة، أصبحت حاليا أذهب إلى التجمع في وقت قياسي».

وتابعت: «مصر تشهد تطويرا غير مسبوق، الإنجازات التي حدثت في 7 سنوات لم تشهدها مصر في 90 سنة، إنجازات ومشاريع كثيرة وعديدة لصالح مصر والمواطن المصري».

وأضافت منال سلامة: «شكرا للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإنجازات والمشاريع الجديدة التي شهدتها مصر مؤخرا، وكلنا معاه وندعمه قلبا وقالبا».

هاشتاج معاك يا سيسي

وتصدر هاشتاج «معاك يا سيسي»، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ أعرب المغردون عن دعمهم لرئيس الجمهورية، والإنجازات التي تتم في الجمهورية الجديدة.