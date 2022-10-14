منال سلامة تنفي تعرض نجلها لأزمة صحية: «إشاعة سخيفة»

نفت الفنانة منال السلامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما تردد منذ ساعات عبر السوشيال ميديا عن تعرض نجلها لأزمة صحية.

وكتبت منال سلامة قائلة: «مساء الخير، في خبر كاذب نازل بخصوص علي ابني هو كويس الحمد لله ودي إشاعة سخيفة بشكر كل اللي سأل عليه، أرجو شير من فضلكم لأن تليفوني مبطلش رن، شكرًا جزيلاً».

أزمة نجل منال سلامة الصحية

وفي يناير الماضي، أعلنت الفنانة منال سلامة، عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»، إجراء نجلها عملية جراجية، وكتبت قائلة: «ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير، أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني، أو عن أسرتي دائما بنحط الصورة الحلوة فقط، أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت، وده مش حقيقي».

وأضافت: «يعني أنا دلوقتي في المستشفى مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض على الهواء، شغلتنا مفيهاش رحمة، ودي مش أول مرة أتعرض للموقف ده، علشان إحنا بنشتغل شغلانة، بدون قلب والناس فاكرة إن حياتنا من غير متاعب، الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير».

وأعلنت، في منشور آخر، سبب غياب زوجها عادل أديب عن عملية نجله بسبب تصويره مسلسل نقل عام قائلة: «إحنا بنشتغل شغلانة بدون قلب والناس فاكرة أن حياتنا من غير متاعب، الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير، ودي مش أول مرة أتعرض فيها للموقف ده».