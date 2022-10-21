5 مطالب لحزب «المؤتمر» في الحوار الوطني «إنفوجراف»

استعرض حزب «المؤتمر» رؤيته ومطالبه حول المشاركة في الحوار الوطني، الخاصة بالمحاور الثلاث التي توافق عليها مجلس الأمناء، في ثالث ندوات «الوطن» مع الأحزاب السياسية لعرض رؤيتها ومطالبها من الحوار، وعرضت قيادات الحزب مطالبها خلال ندوة عقدت بمقر جريدة «الوطن» ضمن سلسلة ندوات لمناقشة مطالب الأحزاب وسياساتها البديلة التي تطرحها خلال تلك المرحلة، بالتزامن مع الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبريل الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطني بين مختلف القوى السياسية والوطنية.

مطالب حزب «المؤتمر» من الحوار الوطني

وسلط اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية وعضو مجلس الشيوخ، وأحمد خالد نائب رئيس الحزب، الضوء على أهم مطالب «المؤتمر» من الحوار الوطني خلال اللقاء، وجاءت كالتالي:

ـ إعداد قانون جديد للأحزاب يسمح بالدمج.

ـ الجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي في الانتخابات.

ـ إنشاء مجمعات صناعية صغيرة في المدن والقرى.

ـ تشديد الرقابة على التجار لمواجهة غلاء الأسعار.

ـ إطلاق حزمة تشريعات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي.

نظام الأحزاب السياسية

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب لديه رؤية حول مقترح بمشروع قانون جديد بشأن نظام الأحزاب السياسية بدلاً من القانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، ليتماشى مع متطلبات الوقت الحالي وطموحات الجمهورية الجديدة، ما يسمح بحرية دمج الأحزاب مع بعضها لتقليل الأحزاب الحالية والبالغ عددها 106 أحزاب، مشيراً إلى أن فكرة الدمج ستؤدي إلى إثراء الحياة السياسية، إذ يمكن أن تكون هناك ائتلافات بين عدد قليل من الأحزاب متوافقة في الرؤى والأيديولوجيات في مواجهة حزب الأغلبية.