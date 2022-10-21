«التنسيقية» تناقش مطالب ذوي الهمم بقرى أبو كبير من «الحوار الوطني»

عقد النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية اليوم الجمعة، حول أبرز قضايا ذوي الهمم وأهم مطالبهم من الحوار الوطني، بقرى أبو كبير بالشرقية.

وشهد الحوار مناقشات واسعة حول أهم المشكلات التي يعاني منها ذوي الهمم وسبل علاجها.

ومن جانبه، قال النائب نادر مصطفى، إن قانون ذوي الهمم شكّل نقلة نوعية كبرى في التعامل مع أحد أهم الملفات، لافتًا إلى أن المجتمع في حاجة لمزيد من الوعي لتفعيل دعوة الرئيس السيسي، للاهتمام الكامل بذوي الهمم .

وأكد أحمد عامر رئيس جمعية الإرادة لمتحدي الإعاقة، ضرورة توفير الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، موضحًا أنه لابد من معاملة ذوي الهمم بطريقة كريمة ولائقة خلال تواجدهم بمختلف المصالح الحكومية وخاصة خلال المعاملات الروتينية مثل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وغيرها.