إصابة عامل ونجله في سقوط سيارة من أعلى كوبري على طريق «مطروح الإسكندرية»

سقطت سيارة من أعلى كوبرى علوى في الساحل الشمالي، منذ قليل، عند علامة الكيلو 126 طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، في حادث مروع مما أدى إلى إصابة عامل ونجله خلال استقلالهما سيارة نقل وصعودهما أعلى الكوبري الجديد.

وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

سقوط سيارة أعلى كوبري بطريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجى، مساء اليوم، المصابين في حادث سقوط سيارة بطريق مطروح الإسكندرية، وهما: «خالد صابر مصباح 54 سنة من الغربية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في الحوض والضلوع، وعبدالرحمن خالد صابر 20 سنة من الغربية، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر في العمود الفقري، وكدمات وسحجات متعددة في الجسم».

رعاية طبية عاجلة

عقب وصول المصابين في حادث طريق مطروح، يكثف الفريق الطبي في قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين من جهوده لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهما، واستكمال الفحوصات اللازمة من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية، وسيتم إجراء عمليات عظام وتقديم جميع الخدمات الطبية.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضرا بالواقعة.