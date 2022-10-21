حياة وأفراح ..تجهيز 100 عروسة من كل محافظة ودورات لتأهيل المقبلين على الزواج

«يدوم الفرح»، تحت هذا الشعار أدخلت حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً، ولم يقتصر دور المبادرة على تقديم الدعم المادى فقط، بل أطلقت دورات تدريبية لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة.

المبادرة بدأت من أسوان في مارس الماضي ووصلت إلى الغربية

والتى انطلقت من محافظة أسوان فى مارس الماضى ثم محافظة الغربية فى يوليو وما زال العمل بها متواصلاً.

وتشمل الدورات التعريف بطبيعة الكيان الأسرى وأهميته المجتمعية، ومهارات اكتشاف الذات، والتخطيط الإنجابى، وفن التعامل مع الخلافات الأسرية ومكافحة الإدمان، وشرعت المبادرة الرئاسية فى تنفيذ أهدافها بشكل مباشر وفورى، منذ اللحظة الأولى من خلال مجموعة برامج طموحة للتعامل مع جميع التحديات التى تواجه المواطنين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمية والبيئية، بما يضمن للمواطن الحياة الكريمة، وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع حقيقى، يمكن من خلاله ضمان بناء الإنسان المصرى، بالصورة السليمة التى تفرز مواطناً يستطيع مواكبة التطور الجارى فى الدولة بشكل خاص، والعالم بوجه عام.

وتعددت أشكال الحماية الاجتماعية التى أطلقتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ انطلاقها، إلا أن آخر تلك المبادرات كانت مبادرة «يدوم الفرح»، التى تستهدف تجهيز 100 عروسة من كل محافظة، فى إطار دعم الفئات الأكثر فقراً والأشد احتياجاً، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق مستوى أفضل لكل الجوانب الحياتية والإنسانية.

آية عمر: ستشمل جميع المحافظات

وقالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إنّه من المقرر استمرار فعاليات مبادرة «يدوم الفرح»، وتجهيز 100 عروسة من كل من محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن فعاليات مبادرة «يدوم الفرح»، موجهة الشكر للمشاركين من أفراد وجهات فى تنفيذ المبادرة بداية من المتطوعين فى مؤسسة حياة كريمة لتعاونهم فى تنفيذ المبادرة، وبينها: «المجلس القومى للمرأة، ومؤسسة الأزهر الشريف»، نظراً لتعاونهم وتنظيم تدريب المقبلين على الزواج ضمن المبادرة، مؤكدة حرص المؤسسة على استكمال تنفيذ المبادرة فى جميع محافظات.

ووصلت المبادرة إلى 4 محافظات حتى الآن، حيث بدأت فى أسوان، وانتقلت إلى الغربية، وبنى سويف، ثم الدقهلية مؤخراً، وقال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة «حياة كريمة»، إن مبادرة «يدوم الفرح» لتجهيز 100 عروسة فى الدقهلية تهدف لتغيير فكرة الأفراح الجماعية، وألا تقتصر حياة كريمة على الجانب البنيانى وإنما على الجانب الإنسانى أيضاً، مضيفاً أن فكرة «يدوم الفرح» بدأت من أسوان بتجهيز 100 عروسة بالتعاون مع مؤسسة خيرية بأسوان، وبدأت باقى المحافظات تطالب بتكرار الفكرة فيها، وتستهدف المبادرة تجهيز 100 عروسة بكل محافظة على الأقل ما لم تتدخل مؤسسات أخرى لزيادة العدد لإدخال السرور على الأسر وتخفيف أعباء تجهيز العرائس عليهم، بجانب عقد دورات تدريبية للعرائس على حياتهن الزوجية بالتعاون مع الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للمرأة.

وتابع رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة «حياة كريمة» أنه تمت زيادة العدد فى محافظة الغربية لـ200 عروسة، ثم تجهيز 100 عروسة بمحافظة بنى سويف و100 عروسة بالدقهلية، منوهاً بأنه خلال أسبوعين لـ3 أسابيع سيتم تجهيز الـ100 عروسة بسوهاج، موضحاً أن اختيار المحافظة يتم بناءً على اقتراب عيدها القومى أو وجود مؤسسة تستطيع المساعدة فى تجهيز العرائس، بينما يتم اختيار العرائس بناءً على العناصر الميدانية التى تقوم بفحص كثير من الحالات الإنسانية ميدانياً والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظات؛ لضمان التنوع الجغرافى واستحقاق العرائس، مشيراً إلى أن جهاز العروسة يتمثل فى ثلاجة وتليفزيون وغسالة وبوتاجاز وشنطة «ميكاب» لإسعاد العروسة كأساسيات للحياة.

وخلال الأيام الماضية، نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار«يدوم الفرح»، فى إطار عمل المؤسسة على دعم المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً، بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، وخالد جمال مدير القطاع التنفيذى بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس محمد سامى منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، بالإضافة إلى وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسقى ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، واشتمل الحفل على كلمة للمحافظ وممثل المؤسسة، إلى جانب عروض فنية واستعراضية، وفى ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة، والتى شملت «ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروسة»، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة، وقال محافظ الدقهلية إن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة تحولت إلى فلسفة حياة لتقديم الدعم لأهالينا فى مختلف قرى مصر.

وفى محافظة الغربية انطلقت المبادرة بتجهيز 200 عروسة، أى ضِعف المستهدف، نظراً لمشاركة عدد من المؤسسات المدنية فى المبادرة، وقال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، خلال كلمته إن المبادرة جاءت لتقديم هدية بسيطة من الدولة من أجل المساهمة فى تكوين أسر قائمة على الحب والمودة والوعى وحب الوطن، موجهاً نصيحته لتلك الأسر بالعمل والاجتهاد على تشكيل ذرية تعى قضايا الوطن وتحب بلدها وتنتج من أجله، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أطلق هذه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى لتغيير حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن إلى الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن الغربية سعت بقوة لتكون من أوائل المحافظات فى الوصول إلى نسب إنجاز المشروعات المختلفة إلى جانب العديد من الأنشطة فى مجالى بناء الإنسان والتمكين الاقتصادى من أجل الوصول إلى الإنسان الذى تهدف إليه الجمهورية الجديدة «جمهورية الإنسان»، وفى ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة إحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وفى محافظة بنى سويف، أطلقت مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية مبادرة «يدوم الفرح»، لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بنى سويف تزامناً مع حلول عيد الأضحى، والتى تتضمن المرحلة الأولى منها تجهيز 100 فتاة مقبلات على الزواج بكل الأجهزة الكهربائية (غسالة - بوتاجاز - ثلاجة - تليفزيون 50 بوصة)، على أن يتم استكمال باقى مراحل المبادرة خلال الفترة المقبلة، وتوجَّه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بالشكر لفريق عمل مؤسسة «حياة كريمة»، وتعاونها المثمر مع مؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ مبادرات رائدة فى مختلف المجالات، تسهم فى دعم رؤية وجهود الدولة التنموية، ومن أفضل الأمثلة لذلك مبادرة «يدوم الفرح»، التى تستهدف دعم وبناء الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن مثل تلك المبادرات تتكامل أهدافها مع أهداف ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».