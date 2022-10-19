«تضامن أسوان» ترفع درجة الاستعداد للتغيرات المناخية.. معسكر ومحاكاة للكوارث

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، توجيهات برفع درجة الاستعداد على مستوى المديريات فى المحافظات، لمواجهة التغيرات المناخية والطقس السيئ، مشيرة إلى أن مديرية التضامن بأسوان، رفعت درجة الاستعداد لسرعة التعامل والتدخل الفورى، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بفصلى الخريف والشتاء.

معسكرً تدريبي لمواجهة الأزمات والكوارث

أوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن مديرية التضامن بأسوان، نظمت معسكرًا تدريبيًا لمواجهة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر، كمحاكاة لتقديم الدعم والإيواء للمضارين فى حال حدوث أزمة أو كارثة.

معسكر يسع 50 خيمة و200 فرد

صرح محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، بأن المعسكر الذى نفذ بمركز شباب مبارك بكيما، تم بمشاركة 30 متطوعا من جمعية الهلال الأحمر، ومديرية الشباب والرياضة «من الكشافة»، والعاملين في مجال الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، حيث تم تنفيذ بيان عملى لمعسكر يسع 50 خيمة و200 فرد، مجهزة بكل الأسرة والبطاطين وغيرها من مهمات الإغاثة والكوادر البشرية المدربة وفرق المتطوعين من الكشافة ومراكز خدمات متنقلة.

مراجعة مهمات الإغاثة لمواجهة التقلبات الجوية

أشار يوسف، إلى أن المعسكر تم تزويده بسيارات ومطبخ ومطعم مجهز وخيمة طبية مزودة بأدوات الإسعافات الأولية وجامع وكنيسة ومخزن مهمات، وتم فى ذلك اختبار سرعة التدخل والتعامل مع الأزمة.

وأوضح أن المديرية راجعت مهمات الإغاثة المتوفرة لديها، للاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والتقلبات الجوية في فصل الشتاء، المتمثلة في الخيم، البطاطين، طفايات حريق، السيارات، وتفعيل غرفة العمليات للتعامل الفورى.

وتشارك مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان باللجنة المشكلة على مستوى المحافظة والمنوط بها عملية التوعية للمواطنين ومراقبة تطهير المخرات الخاصة بالسيول وعدم البناء بالمخرات.