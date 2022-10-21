طرح لحوم بلدية بـ140 جنيها ضمن احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، الإشراف على مبادرة طرح اللحوم البلدية بسعر مخفض 140 جنيها للكيلو الواحد اعتبارا من السبت 22 أكتوبر

الطب البيطري: المبادرة هدفها السيطرة على الأسعار

وأوضح بيان صادر عن مديرية الطب البيطري، أن الدفعة الأولى من مبادرة محاربة الغلاء والسيطرة على ارتفاع سعر اللحوم البلدية تنطلق السبت 22 أكتوبر الجاري من خلال المنفذ الكائن بأرض المعارض بأول طريق بورتوفيق والكورنيش الجديد.

3 عجول مرحلة أولى

من جانبه قال الدكتور عصام عراقي، وكيل وزارة الطب البيطرى بالسويس، إن الدفعة الأولى من طرح اللحوم البلدية تبدأ بـ3 عجول قابلة للزيادة بحسب نسبة الإقبال من قبل أهالي السويس، لافتاً إلى أن عملية الذبح والبيع تكون تحت إشراف مديرية الطب البيطري.

"صقر" يرعى المبادرة ويؤكد على توفير السلع

وتابع «عراقي»، أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرعى المبادرة ويدعمها ويؤكد دائماً العمل على توفير السلع الغذائية ومنها اللحوم بسعر أقل من أسعار السوق، خاصة في تلك الأيام التي يعتز بها أهل السويس وهى ذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة.