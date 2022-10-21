إصابة 7 بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة ببورسعيد

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة مساء اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق بورسعيد المطرية الجديد.

المصابون في انقلاب سيارة

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة بورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد 4 مصابين وهم «سيف محمود سالم 7 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وسما محمود سالم 12 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وسالم محمود سالم 14 سنة، ورودينا أحمد جمال 20 سنة كدمات وسحجات بالجسم».

كما انتقل إلى مستشفى المبرة تابع 3 مصابين وهم «شيرين جمال أحمد 35 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وشيماء جمال أحمد 30 سنة كدمات وسحجات بالجسم، وملك أحمد جمال 10 سنوات جرح في الركبة ويجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة انقلبت بطريق بورسعيد المطرية الجديد المطل على بحيرة المنزلة بسبب السرعة الزائدة، ويجري رجال إدارة مرور بورسعيد رفع السيارة عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليها في إدارة المرور.

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.