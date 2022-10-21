سليم سحاب عن تعاونه مع ابنته: صوتها في الغناء حيرني.. وأنا ديكتاتور معاها

تواصل شبكة تليفزيون الحياة، نقل فعاليات ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31، حيث بدأ المايسترو سليم سحاب، والفرقة المصاحبة له الحفل بمعزوفة «دقات قلب»، كما قدمت ابنته المطربة سارة سحاب، عددًا من أغاني الفنانة فيروز، وتفاعل الحضور معها.

سليم سحاب: أنا ديكتاتور مع سارة في الشغل

أكد المايسترو سليم سحاب، في لقاء حصري مع قناة الحياة، على هامش ثاني حفلات الموسيقى العربية، أنه يتعامل مع ابنته سارة في العمل كأب وقائد في الوقت ذاته، مضيفا: «في الشغل أنا ديكتاتور مع سارة ومع الكل.. المهم عندي النتيجة تطلع كويسة، لازم يبقى في رؤية واحدة تفرض على المجموعة الموسيقية، وهي رؤية المايسترو طبعا، عشان يبقى في وحدة وتكامل».

وعن موقفه من موهبة ابنته، قال: «سارة من زمان كنا محتارين إيه اللون اللي هتبدع فيه.. هي بتغني كل حاجة، لحد ما وصلنا في القرار النهائي إنها بتبدع في أغاني فيروز، فالنهاردة مثلا بتقدم خلال الحفل 5 أغاني لها».

لا أمانع تقديم ابنتي أغاني «سنجل»

وبسؤاله عن رأيه تجاه تقديم ابنته أغنيات «سنجل»، أكد سحاب، أنه لا مانع لديه على الإطلاق، لأن لكل زمن جيله وشبابه: «لو عايزة تقدم أغاني خاصة بيها، معنديش مانع طبعا».

يذكر أن النسخة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، قد انطلقت أمس، وتستمر فعالياتها حتى يوم 3 نوفمبر المقبل، إذ تضم الفعاليات، 39 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 99 فنانا من 9 دول عربية، بمشاركة نخبة من النجوم في مقدمتهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمايسترو سليم سحاب، والفنان محمد منير، وهاني شاكر، وراغب علامة، وكارول سماحة، وديانا حداد، ومدحت صالح، وأصالة، ونخبة من نجوم الفن.