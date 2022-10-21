فؤاد زبادي يوجه شكر خاص لمصر في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

اختتم الفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي، فقرته ضمن فعاليات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وفرقته الموسيقية.

فؤاد زبادي يشكر مصر وجمهورها

قدم فؤاد زبادي، في نهاية فقرته أغنية «مابيسألش عليا أبدا»، وقبل أداء الأغنية قدم شكر خاص إلى مصر والجمهور المصري وحضور الحفل، كما قدم شكر خاص للمايسترو سليم سحاب، الذى رافقه فى الفرقة الموسيقية.

فؤاد زبادي يشدو بالأغنيات التراثية

وبدأ زبادي الحفل بأداء أغنية الفنان محمد عبد المطلب الشهيرة «ساكن في حي السيدة»، وتلتها أغنيات: «بياع الهوى، والورد جميل، والناس المغرمين، ويا عيني على الصبر، وودع هواك، ومابيسألش عليا أبدا».

كانت الليلة الثانية بمهرجان الموسيقى العربية قد انطلقت بمشاركة متميزة من الفنانة الشابة سارة سحاب، التى قدمت 5 أغنيات للفنانة القديرة فيروز، ومن المقرر أن تنتهي بفقرة خاصة للفنانة مي فاروق.