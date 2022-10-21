فؤاد زبادي يشكر وزيرة الثقافة ويشدو «ساكن في حي السيدة» بحفل الموسيقى العربية

صعد الفنان المغربي الكبير فؤاد زبادي، منذ قليل، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لاستكمال فعاليات الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية، تحت قيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وفرقته الموسيقية.

فؤاد زبادي يشكر وزيرة الثقافة

قدم زبادي، شكر خاص إلى الدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان سلامة رئيس مهرجان الموسيقى العربية.

فؤاد زبادي يشدو بالأغنيات التراثية

وبدأ زبادي الحفل بأداء أغنية الفنان محمد عبد المطلب الشهيرة «ساكن في حي السيدة»، ومن المقرر أن يكمل حفلته بتقديم أغنيات: بياع الهوى، والورد جميل، والناس المغرمين، ويا عيني على الصبر، وودع هواك، ومابيسألش عليا أبدا.