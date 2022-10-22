سعر كرتونة البيض اليوم السبت 22-10-2022 في مصر

دائما ما تحظى أسعار الدواجن وسعر طبق وكرتونة البيض باهتمام العديد من الأشخاص، إذ يجري استخدامهما في تحضير وجبات وأطعمة مختلفة، كما أن البيض مهم لصحة الأطفال ومصدر للبروتين أيضا.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر طبق وكرتونة البيض والدواجن، لم يتغير في الأسواق، وكشف في تصريحات لـ«الوطن»، عن تفاصيل الأسعار.

وجاء سعر كرتونة وطبق البيض الأحمر والأبيض والبلدي في الأسوق المحلية اليوم السبت 22-10-2022، كما يلي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

يتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر، اليوم السبت، بين 85 و95 جنيهًا في بعض المناطق.

ويتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 80 و83 جنيهًا.

وصل سعر طبق وكرتونة البيض البلدي التي تحتوي على 30 بيضة إلى 90 جنيها.

أسعار البيض في المحال التجارية

تراوح سعر البيضة الواحدة من النوع الأبيض اليوم بين 2.75 جنيه، و3 جنيهات.

ويبلغ سعر طبق البيض الذي يحتوي على 15 بيضة، اليوم، نحو 45 جنيهًا.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر التي تحتوي على 30 بيضة، بين 85 و105 جنيهات.

يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض المكونة من 20 بيضة، بين 55 و60 جنيها.

ويصل سعر طبق البيض الذى يحتوي على 10 بيضات من النوع الأورجانيك، إلى نحو 70 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض العادي المكونة من 10 بيضات اليوم الجمعة بين 29 و31 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم، على النحو التالي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض البالغ عمر يوم، بين 4 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر كتكوت الساسو عمر يوم بين 3 و4.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بين 4 و4.50 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الرومي الأسمر بين 16.5 و17 جنيهًا.