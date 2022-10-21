أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. الأبيض بـ4 جنيهات والرومي بـ17

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة آخر التطورات الخاصة بـ أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في الأسواق، للاستقرار على الموعد المناسب للشراء، والاتجاه إلى تربية الدواجن، باعتبارها من المشروعات المربحة منذ القدم.

ويستعرض الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة، عبر «الوطن»، أسعار الكتاكيت اليوم.

أسعار الكتاكيت اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم، على النحو التالي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض البالغ عمر يوم، بين 4 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر كتكوت الساسو عمر يوم بين 3 و4.25 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بين 4 و4.50 جنيه.

- تراوح سعر الكتكوت الرومي الأسمر بين 16.5 و17 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

- تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 و37 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الفراخ الساسو بين 43 و46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا.

- تراوح كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 24 و26 جنيهًا.

- بلغ كيلو البانيه بين 82 و90 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك بين 39 و40 جنيهًا.

- استقر كيلو الأجنحة بين 25 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 35 و40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- تراوح سعر كتكوت البط من النوع الفرنساوي بين 6.50- 7.50 جنيه.

- تراوح سعر كتكوت البط من النوع المسكوفي بين 14- 15 جنيها.

- تراوح سعر لحم كيلو البط الفرنساوي بين 30-37 جنيها.

- تراوح سعر لحم البط من النوع المسكوفي بين 47 - 48 جنيها.

- تراوح سعر لحم البط البلدي بين 58-60 جنيها.