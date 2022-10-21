جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الإعدادي بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الإعدادي، بجميع مدارس المحافظة، على أن يتم إجراء الامتحانات خلال اليوم الدراسي، بما لا يخل بانتظام الدراسة.

امتحانات شهر أكتوبر

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه من المقرر أن يتم البدء في امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول والثاني الإعدادي، الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات خلال اليوم الدراسي، بما لا يخل بانتظام الدراسة.

الامتحانات في 5 مواد دراسية

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم بدء الامتحانات في 5 مواد دراسية، بجميع المدارس الإعدادية، وجاءت ترتيب المواد كالآتي، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، على أن تنتهي تلك الامتحانات الخميس الموافق 3 من شهر نوفمبر، وجرى التنبيه على مديري الإدارات بتفعيل درجات المواظبة والسلوك، طبقا للقرار الوزاري رقم 168، وأيضًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.