7 إجراءات من «تعليم الغربية» للحفاظ على صحة الطلاب.. بينها منع العقاب البدني

طالب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مديري المدارس والإدارات التعليمية الـ10 على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، بتنفيذ 7 إجراءات خلال اليوم الدراسي، وشدد على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، ومتابعة تنفيذها بما يحافظ على سلامة الطلاب داخل المدرسة.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه يتابع بشكل يومي سير العملية التعليمية، من خلال تفقده المدارس في زيارات مفاجئة، أو من خلال غرفة عمليات المديرية التي تتابع وتتلقى أي شكاوى ويجري حلها بشكل فوري، وخلال مروره على المدارس يحرص على الوقوف على تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامة التلاميذ خلال اليوم الدراسي.

بالوعات الصرف الصحي

مشيرا في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه طالب من مديري المدارس، التأكد من تغطية كافة أغطية بالوعات الصرف الصحي المتواجدة في فناء المدارس، حفاظًا على أرواح الطلاب، وضرورة توفير المطهرات والصابون السائل بدورات المياه، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع دخول سيارات التغذية إلى فناء المدارس.

منع تواجد الطلاب في فناء المدارس

كما أكد «حسن»، أنخه من ضمن الإجراءات والتعليمات التي تحافظ على سلامة الطلاب، منع تواجدهم داخل فناء المدارس بدون تواجد معلم التربية الرياضية وذلك حفاظا على سلامتهم، وأيضًا منع استخدام العصا نهائيًا والعقاب البدني، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، والتأكد من صلاحية التغذية المدرسية قبل تسليمها إلى الطلاب، ووجود أمن على بوابات المدارس ومنع تركها حتى انتهاء اليوم الدراسي، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة تفعيل يوم النشاط المدرسي، وإعداد يوم رياضي لجذب الطلاب.