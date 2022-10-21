ننشر الصور الأولى لضحايا حادث تصادم 4 سيارات بسوهاج بينهم طفل

وقع حادث تصادم بين 4 سيارات بمدخل نجع الخطيب بنجوع مازن بمركز دار السلام بسوهاج، ونتج عن الحادث مصرع 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة، جدة وحفيدها الطفل وزوجة نجلها، فضلًا عن سائق ميكروباص وسائق سيارة «تمناية».

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة

وأصيب 6 أشخاص آخرين جميعهم من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال ووالدهم والدتها وعمهما جميعهم من مستقلي سيارة التمناية، كان الضحايا في طريقهم لمركز نجع حمادي لإجراء فحص طبي للجدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج بين 4 سيارات، ووجود ضحايا ومصابين حيث لقى كل من «ياسر عيد سائق السيارة التمناية، والطفل إلياس محمود عبد العال، وجدته أمنية محمود، وزوجة عمه عزيزة محمد وأبانوب فخري، سائق السيارة الميكروباص، مصرعهم بحادث التصادم».

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط سائقي السيارة النقل والسيارة الأخرى الميكروباص وجارٍ البحث عن ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.