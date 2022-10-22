اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل «بيت فرح» على قناة الحياة

تنطلق مساء اليوم، أولى حلقات المسلسل الاجتماعي الكوميدي «بيت فرح»، على شبكة تليفزيون الحياة، والذي يعرض من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب.

أبطال مسلسل بيت فرح

وينتمي مسلسل بيت فرح إلى نوعية مسلسلات الـ20 حلقة، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم الفنان فتحى عبد الوهاب، والفنانة داليا مصطفى، إيناس كامل، محمد على رزق، ليلى حسين، مروة عيد، عايدة فهمى، فدوى عابد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوى من تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل.

أحداث مسلسل بيت فرح

و تدور أحداث مسلسل «بيت فرح» في إطار اجتماعى كوميدي، حول رجل يعيش فى شقة داخل عمارة سكنية والذي يجسدة الفنان فتحي عبدالوهاب، ويعاني من الوحدة الشديدة بعد وفاة زوجته، وتضعة الظروف في التعرف علي سكان العماره من خلال العديد من المواقف منها الكوميدي والدرامي.

داليا مصطفي تروج لمسلسل بيت فرح

وروجت الفنانة داليا مصطفي لمسلسل بيت فرح بنشر البرومو الدعائي للمسلسل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، وعلقت قائلة: «بيت فرح قريبا على الحياة».

وظهر الفنان فتحي عبدالوهاب وداليا مصطفي في عدد من المشاهد الدرامية والكوميدية خلال البرومو.