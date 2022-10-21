لأول مرة لمؤسسة مصرية.. تأسيس مكتب «قطاع أخبار المتحدة» في نيويورك

أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تأسيس مكتب القطاع فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، لأول مرة لمؤسسة إعلامية مصرية.

جاء ذلك فى ضوء التوسع والتطور الكبير الذى يشهده قطاع القنوات الإخبارية، وبما يتناسب ويليق بحجم إعلام «الجمهورية الجديدة».

ونشر «الطاهرى»، عبر حسابه الشخصى على «فيس بوك»، الصور الأولى للموقع، مُعلقاً عليها بقوله: «20 أكتوبر.. تأسيس مكتب قطاع أخبار الشركة المتحدة فى نيويورك»، الذى يضم 3 قنوات، وهى: «إكسترا نيوز»، و«إكسترا لايف» و«القاهرة الإخبارية»، المقرر انطلاقها على تردد «V11747» بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ.

وحظيت تلك الخطوة بإشادات واسعة من قبَل العاملين بالوسط الإعلامى، مشيدين بالجهود الضخمة التى يبذلها «الطاهرى» فى تطوير قطاع الأخبار «تاريخ حقيقى.. حاجة مشرّفة لنا وللأجيال القادمة ولآخر العمر».

وأشار البعض إلى حجم التطور السريع الذى يشهده قطاع أخبار «المتحدة» بشكل شبه يومى، قائلين: «بداية تدعو للتفاؤل.. كل يوم خبر أحلى من السابق.. شىء يفرّحنا بجد».

وتضم «القاهرة الإخبارية» 30 مراسلاً تليفزيونياً من مختلف عواصم العالم، يتمتعون بقدر عال من الكفاءة والمهنية، ويمتلكون سيراً ذاتية احترافية، إذ خاضوا تجارب إعلامية مختلفة فى محراب «العمل التليفزيونى» والوجود فى ساحات الأحداث المهمة.

ومن بين مراسلى «القاهرة الإخبارية»، ياسر نور الدين، من نيويورك، الذى سبق أن شارك فى تغطية الانتخابات الأمريكية عام 2020، وجميع زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وخالد شقير، مراسل القناة من فرنسا، الذى شارك مع عدد من القنوات العربية كصحفى مختص بالشأن الفرنسى، لمدة 7 أعوام، قبل الانضمام إلى «إكسترا نيوز» ومنها إلى القناة الجديدة. كما انضم حسين مشيك، كمراسل للقناة من روسيا، حيث سبق أن شارك فى عدة فعاليات ومنتديات بروسيا والعالم العربى، أما رامى جابر، مراسل القناة من واشنطن، فعمل كمراسل لدى وكالة «أسوشيتدبرس» فى واشنطن، ومنتج أخبار فى قناة «سكاى نيوز عربية» فى أبوظبى، بينما مراسل برلين، يُدعى حسين مرزوق، سبق أن عمل فى مؤسسة «دويتشه فيله» الألمانية، عام 2013، وعمل فى قناة «آر بى بى» الألمانية لمدة عام، لينتقل بعدها للعمل لدى شركات إنتاج التقارير التليفزيونية والأفلام الوثائقية الاستقصائية هناك، كما أنه عضو بنقابة الصحفيين الألمان منذ عام 2014.

أما قائمة مذيعى «القاهرة الإخبارية» فتضم كتيبة كبيرة، لعل أبرزهم «عادل حمودة، وجمال عنايت، وحسانى بشير، وهمام مجاهد، وأميمة تمام، ومحمد عبدالرحمن، وكمال ماضى، وأحمد بشتو، ودينا زهرة، وأحمد أبوزيد، ودينا سالم، ورغدة أبوليلة»، وآخرون.

وكان «الطاهرى» قد كشف فى وقت قريب أن «هذا المشروع ليس وليد اللحظة، إذ إن التفكير المؤسسى للمشروع، بدأ منذ عام 2017، وتوقف لفترة ثم جاءت بعد ذلك أزمة كورونا، وفى يونيو 2021 كان توجيه مجلس إدارة الشركة المتحدة بإعادة فتح الملف مرة أخرى».

وأضاف أن «دولة بحجم مصر اليوم لم تعد تصنَّف على أنها الكتلة الأكثر صلابة فى منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة المركزية فى منطقة جنوب المتوسط فحسب، إنما أصبح لها دور فعال فى أهم وأخطر الملفات العالمية، وهذا يتطلب قناة تقدم أخباراً بالغة الدقة والأهمية والجدية».