حسن الرداد يحتفل بتحقيق برومو فيلم «تحت تهديد السلاح» مليون مشاهدة

احتفل الفنان حسن الرداد مع جمهوره، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتحقيق البرومو الرسمي لفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

ونشر حسن الرداد البوستر الرسمي للفيلم وعليه عبارة أول مليون مشاهدة وعلق الرداد قائلا: فيلم تحت تهديد السلاح 11-3 في جميع صالات السينما في مصر والعالم العربي، تأليف: أيمن بهجت قمر وإخراج: محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج: أحمد السبكي.

فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.