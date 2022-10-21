مي عمر تروج لفيلم «تحت تهديد السلاح» بمشهد رومانسي مع حسن الرداد «فيديو»

روجت الفنانة مي عمر، لفيلمها الجديد «تحت تهديد السلاح»، المقرر عرضة الشهر المقبل، بمشهد رومانسي من الفيلم يجمعها بالفنان حسن الرداد، وذلك عبر حسابها على «إنستجرام».

ونشرت مي عمر مشهدا من الفيلم وعلقت عليه: «فيلم تحت تهديد السلاح.. 3 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

وظهر مي عمر و

وخلال المشهد، يقدم حسن الرداد، لها باقة من الزهور، ويعدها بعدم الابتعاد عنها.

قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»

يشارك في فيلم «تحت تهديد السلاح»، حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

والفيلم مستوحى من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل.